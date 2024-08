Stand: 06.08.2024 12:23 Uhr Bad Oldesloe: Person nach Streit mit Messer schwer verletzt

Bei einem Pizzaservice in der Brunnenstraße in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist am Montag nach einem mutmaßlichen Streit mindestens eine Person schwer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizei am Dienstag mitteilten, soll ein Mitarbeiter der Pizzeria den 26-jährigen Mann aus dem Kreis Plön mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Weitere Anwesende wurden ebenfalls verletzt. Die "Lübecker Nachrichten" hatten berichtet. Zehn Beamte waren im Einsatz.

Hintergrund der Streitigkeiten noch unklar

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Plöner gemeinsam mit drei weiteren Menschen, darunter eine Frau aus Kiel, in der Pizzeria einen Lieferanten aus Bad Oldesloe aufgesucht. Bei der Begegnung der fünf soll es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der Mitarbeiter schließlich zu einem Küchenmesser gegriffen haben soll. Eine 28-Jährige aus Bad Oldesloe wollte den Streit schlichten, dabei wurde sie leicht verletzt. Danach fuhren die Streitparteien laut Polizei vor dem Gebäude ohne Messer fort.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, was der Grund für die Auseinandersetzung war. Schon in den vergangenen Wochen soll es in der Pizzeria immer wieder zu Streitereien gekommen sein.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn