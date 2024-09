Stand: 11.09.2024 14:54 Uhr Bad Oldesloe: Mutter und Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwochmittag sind gegen 12 Uhr eine 36-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind bei einem Unfall in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg fuhr ein 22-jähriger Mann aus Bad Oldesloe mit seinem Fiat die beiden an, als er auf die B208 abgebogen war. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird jetzt von der Polizei ermittelt. Mutter und Kind kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei schwebt keine der beiden Personen in Lebensgefahr.

