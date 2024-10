Stand: 26.10.2024 17:53 Uhr B76 bei Eckernförde nach Unfall voll gesperrt

Nach einem Unfall kommen Autofahrer am Sonnabendabend rund um die B76 bei Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nur langsam voran. In Richtung Kiel sind laut Polizei ein Lkw und Auto frontal zusammengestoßen. Für die Bergungsarbeiten wurde die B76 in beide Richtungen komplett gesperrt. Wie lange die Bergungsarbeiten noch andauern werden, steht noch nicht fest.

