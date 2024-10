Stand: 29.10.2024 08:50 Uhr B4 bei Quickborn nach Unfall am Abend wieder frei

Verkehrschaos nach einem Unfall auf der B4/ Kieler Straße am Montagabend in Quickborn (Kreis Pinneberg). Dort waren laut Polizei drei Autos ineinander gefahren. Zwei Perosnen wurden dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfallverursacher eine rote Ampel übersehen haben, so die Polizei. Die B4 musste an der Stelle über eine Stunde voll gesperrt werden.

