Stand: 22.04.2024 12:14 Uhr B206 in Bad Segeberg: Sperrung nach Unfall

Die B206 in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist nach einem Unfall in Richtung A20 am Montagvormittag gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Mindestens eine Person wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie lange die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern, ist unklar. Im Moment staut sich der Verkehr ab der Einmündung Oldesloer Straße, so die Polizei weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 12:00 Uhr