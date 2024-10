Stand: 21.10.2024 20:47 Uhr B201 bei Schleswig: Kleinwagen stößt frontal gegen Transporter

Bei einem schweren Autounfall am Montagnachmittag auf der B201 bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten. Nach Angaben der Polizei stieß er dort mit einem Transporter frontal zusammen. Der Fahrer des Kleinwagens starb im Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße musste laut Polizei vier Stunden lang in beide Richtungen gesperrt werden.

