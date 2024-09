Stand: 11.09.2024 10:25 Uhr Autodiebstahl in SH: Mehr teure Autos im Visier der Diebe

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr zwar nicht mehr, dafür aber teurere Autos gestohlen worden. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mit. Diebe haben demnach 490 kaskoversicherte Personenwagen im Land gestohlen. Sie richteten dabei einen wirtschaftlichen Schaden von mehr als zehn Millionen Euro an. Im Durchschnitt zahlten die Versicherer für jeden Diebstahl mehr als 20.700 Euro, rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Auf 10.000 kaskoversicherte Autos kommen in Schleswig-Holstein laut GDV statistisch drei Diebstähle - im Bundesdurchschnitt sind es vier Autos.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 09:00 Uhr