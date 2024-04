Stand: 15.04.2024 10:44 Uhr Ausstellung "Hello Lübeck" mit Schaum-Aktion am Holstentor

Eine rund um das Lübecker Holstentor geplante Kunstaktion wurde am Sonntag wegen starken Windes vom Nachmittag auf den Abend verschoben. Wie es von den Veranstaltern hieß, machte das Wetter den Organisatoren der Aktion einen Strich durch die Rechnung. Ein Schaumteppich aus 1.000 Litern Wasser, biologisch abbaubarem Spülmittel und Lebensmittelfabre schmückte am Abend das Lübecker Wahrzeichen. Die Aktion ist Teil der Ausstellung "Hello Lübeck. Dialoge mit der Kunsthalle St. Annen" von der Künstlerin Stephanie Lüning aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Künstlerin hat ihre Schaumkunst bereits auch in Österreich, England oder Frankreich präsentiert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2024 | 08:30 Uhr