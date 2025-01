Stand: 21.01.2025 15:35 Uhr Ausschuss berät über neues Konzept für Rettungswachen im Kreis Stormarn

Der Kreis Stormarn hat ein neues Konzept für eine flächendeckende Rettungsdienst-Versorgung erarbeitet. Denn mehrere Rettungswachen im Kreis entsprechen laut dem Vorsitzenden des Ordungsausschusses, Dennis Möck (CDU), nicht mehr den Standards. Deshalb sollen neue Wachen in Stemwarde, Trittau, Bargteheide und Reinfeld gebaut werden. So könne die sogenannte 12-Minuten-Frist eingehalten werden und bei Bedarf einfacher aufgestockt werden, so der Ausschussvorsitzende weiter. Wenn der Ausschuss grünes Licht gibt, können die konkreten Bauplanungen noch in diesem Jahr starten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn