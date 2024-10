Stand: 02.10.2024 09:50 Uhr Ausbildungsmesse "GetBizzy" in Meldorf

Im Berufsbildungszentrum (BBZ) in Meldorf (Kreis Dithmarschen) findet am Mittwoch eine Ausbildungsmessen statt. Bei der Messe "GetBizzy" informieren Unternehmen und Institutionen an mehr als 120 Ständen über Ausbildungen und duale Studienmöglichkeiten sowie berufliche Chancen in Dithmarschen. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind nicht notwendig.

