Ausbau der B5 Tönning-Husum startet Zwischen Tönning und Husum beginnen die Bauarbeiten für den Ausbau der B5. Die Bundesstraße ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen an der Westküste und wird täglich von 15.000 Fahrzeugen genutzt.

von Carsten Rauterberg

Nach jahrelanger Planung beginnen am Dienstag die Bauarbeiten zum dreispurigen Ausbau der B5 zwischen Tönning und Husum im Kreis Nordfriesland. Laut Landesbetrieb Strassenbau und Verkehr (LBV) ist zunächst der 5,7 Kilometer lange Abschnitt von Tönning bis Rothenspieker dran. Autofahrende müssen dort in den kommenden vier Jahren mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Halbseitige Sperrung

Die B5 zwischen Tönning und Rothenspieker wird halbseitig gesperrt. Konkret bedeutet das: Autofahrerinnen und -fahrer in Richtung Husum können dort weiterhin durchfahren. In Richtung Tönning müssen sie eine Umleitung benutzen. Dafür sollten sie bis zu 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Die Umleitung führt von der B5 ab Bütteleck über die Bundesstraße 202 nach Friedrichstadt, die L149 bis Bösbüttel, die L156 durch Lehe, Lunden und Hemme zurück auf die B5.

Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei und den zuständigen Verkehrsbehörden von Kreis, Amt und den betroffenen Gemeinden abgestimmt. Auch die Betreibenden der Buslinien in der Region wurden vom LBV informiert. Eine Vollsperrung des gesamtes Abschnittes Tönning - Rothenspieker ist erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant, nämlich wenn eine neue Asphaltschicht aufgetragen wird. In vier Jahren soll das erste Teilstück fertiggestellt sein. Die Gesamtkosten betragen rund 60,4 Millionen Euro. Das Land übernimmt 1,7 Millionen und der Bund 58,7 Millionen Euro.

Erster Schritt: Baufeld vorbereiten

Eigentlich sollte die halbseitige Sperrung bereits am Montag beginnen. Weil die zuständige Firma für die Baustellensicherung aber kurzfristig abgesagt hatte, musste die Sperrung und die Umleitung um einen Tag verschoben werden, so eine LBV-Sprecherin. Jetzt soll es aber losgehen - zunächst mit dem Aufstellen der Absperrungen und Schilder und dann mit der Vorbereitung des Baufeldes. Das bedeuet: Eine Tiefbaufirma beseitigt zunächst Sträucher neben der B5, außerdem werden dort Bäume gerodet. Bereits im Sommer hatten Arbeiter mit ersten Maßnahmen zum Schutz von Tieren begonnen. Zu den sogenannten artenschutz-rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen gehören laut LBV auch neue Zäune für Frösche und andere Amphibien, damit diese durch die Baustelle nicht gefährdet sind.

B5 als wichtigste Nord-Süd-Verbindung

Die B5 ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Routen an der schleswig-holsteinischen Westküste. Sie beginnt am Ende der Autobahn 23 bei Heide, dort geht die A23 in die B5 über. Die B5 verläuft dann bis zur dänischen Grenze. Die B5 wird laut LBV täglich von 15.000 Fahrzeugen genutzt - vor allem Pendlerinnen und Pendler, viele Lkw und im Sommer zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber nutzen die Route. Laut einer Verkehrsprognose soll der Verkehr weiter zunehmen, der LBV rechnet mit 2.500 weiteren Fahrzeugen täglich bis 2030.

Dreispuriger Ausbau soll Strecke sicherer machen

Bislang geht es auf der B5 oft nur schleppend voran. Immer wieder behindern Lkw den Verkehr und das Überholen ist oft wegen des starken Gegenverkehrs nicht möglich. Trotzdem versuchen Autofahrende es immer wieder - regelmäßig kommt es auf der B5 zu schweren Verkehrsunfällen. Das soll sich nun schrittweise ändern. Der LBV hat fünf Bauabschnitte geplant. Um die Sicherheit auf dem 19 Kilometer langen Abschnitt zwischen Tönning und Husum zu erhöhen und für einen besseren Verkehrsfluss zu sorgen, wird die Strecke nun dreispurig ausgebaut. Dabei wird die gesamte B5 in diesem Bereich künftig keine Kreuzungen mehr haben. Trecker werden außerdem künftig auf Nebenstrecken verbannt.

