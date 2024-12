Stand: 23.12.2024 15:24 Uhr Auf Klo geraucht: Zug zwischen Heide und Neumünster gestoppt

Auf der Bahnstrecke zwischen Heide (Kreis Dithmarschen) und Neumünster ist bei einem Zug der Nordbahn am Sonntagabend eine Zwangsbremsung ausgelöst worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte eine 33 Jahre alte Frau auf der Toilette eine Zigarette geraucht und so die Brandmeldeanlage ausgelöst. Dadurch wird der Zug automatisch zum Stoppen gebracht. Im Anschluss ging es den Angaben zufolge weiter nach Neumünster - dort warteten bereits Bundespolizisten auf die Frau und nahmen ihre Personalien auf. Ob sie außerdem auch ohne Fahrschein unterwegs war, wird noch ermittelt. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Erschleichens von Leistungen erstattet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.12.2024 | 16:30 Uhr