Stand: 12.09.2024 16:32 Uhr Arbeiten auf dem Theodor-Heuss-Ring gehen voran

Das Tiefbauamt Kiel beendet Freitag im Laufe des Nachmittags die Arbeiten am Verbindungsstück zwischen der B404 und dem Gewerbegebiet Tonberg. Autofahrende können dann am Barkauer Kreuz wieder von der B404 direkt auf die B76 in Richtung Preetz auffahren, wie die Stadt Kiel mitteilte.

