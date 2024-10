Anzeige nach Pro-Palästina-Versammlung in Bad Segeberg

Nach einer pro-palästinensischen Versammlung in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) am Freitag (18.10.) hat die Polizei eine Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Das teilte eine Sprecherin mit. Die Kundgebung auf dem Marktplatz in Bad Segeberg wurde kurzfristig unterbrochen, nachdem es möglicherweise strafbare Aussagen gab, so die Polizei. Details wurden nicht genannt. Kurze Zeit später konnte die Versammlung mit 20 Teilnehmenden fortgesetzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg