Stand: 22.01.2025 09:20 Uhr Anmeldung zur Info-Veranstaltung "Pflegeeltern werden" in Heide

Sowohl der Kreis Dithmarschen als auch der Kreis Steinburg suchen nach Familien, die fremde Kinder bei sich aufnehmen. In Dithmarschen gibt es derzeit laut Kreisverwaltung 160 Pflegefamilien. 20 weitere würden benötigt, um einen gestiegenen Bedarf decken zu können. Zudem müssten Pflegeeltern ersetzt werden, die sich aus Altersgründen nicht mehr um Kinder kümmern können. Bis Mittwoch (22.01.) können sich Interessierte für eine Info-Veranstaltung in Heide (Kreis Dithmarschen) anmelden. Die findet am kommenden Dienstag (28.1.) statt. Anfang Mai soll eine Schulung mit zehn potenziellen neuen Pflegefamilien stattfinden. Der Kreis Steinburg bietet solche Schulungen ebenfalls zweimal im Jahr an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 08:30 Uhr