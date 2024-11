Stand: 08.11.2024 09:16 Uhr Amtsgericht Kiel: Prozessbeginn nach schwerem Unfall

In Kiel startet am Freitag vor dem Amtsgericht ein Prozess gegen eine 78-Jährige wegen fahrlässiger Tötung. Sie soll Anfang des Jahres zwei Frauen angefahren haben, eine davon verstarb noch an der Unfallstelle. Eine 64-Jährige wurde schwer verletzt. Das Strafmaß für fahrlässige Tötung liegt laut Amtsgericht bei einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe. Ob am Freitag schon ein Urteil fällt, steht noch nicht fest.

