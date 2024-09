Stand: 12.09.2024 16:27 Uhr Alexander Hahn neuer Leiter der Bezirkskriminalinspektion Kiel

Alexander Hahn ist heute in Kiel als neuer Chef der Bezirkskriminalinspektion vorgestellt worden. Hahn sagt, dass das Thema Personalmangel in den nächsten Jahren groß und wichtig sei. Ein Fahrraddiebstahl ohne Täterhinweis solle in Zukunft etwa anders bearbeitet werden. Für solche Delikte soll es künftig Standards geben, die die Arbeit etwas effizienter machen. Dadurch könne das Personal entlastet werden. Hahn habe sich in seiner Laufbahn besonders auf das Thema Cyber Crime spezialisiert. Er verantwortet etwa 350 Polizisten in Kiel und dem Kreis Plön.

