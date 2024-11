Stand: 29.11.2024 09:19 Uhr Akademie Sankelmark in Oeversee: Talkrunde zum Ukraine-Krieg

In der Akadamie Sankelmark in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) geht es am Freitagnachmittag um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das Sankelmarker Europagespräch trägt den Titel "Solidarität mit der Ukraine: Schafft es Putin, das westliche Bündnis zu spalten?". Zu den Talkgästen zählen unter anderem eine Osteuropa-Historikerin und ein Militärsozialoge. Es moderiert der ehemalige Russland-Korrespondent des Spiegel, Christian Neef. Ein Themenschwerpunkt ist die hybride Kriegsführung Russlands.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg