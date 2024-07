Stand: 14.07.2024 12:41 Uhr Ahrensburg: Polizisten mit Silvesterraketen beschossen

Auf einer Party in der Immanuel-Kant-Straße in Ahrensburg (Kreis Stormarn) sind Polizisten am Abend mit Silvesterraketen beschossen worden. Nach Angaben der Leitstelle wollten die Beamten vor Ort einen Platzverweis durchsetzen, weil die rund 80 Feiernden bereits davor Raketen ohne Erlaubnis abgefeuert hatten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

