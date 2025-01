Stand: 26.01.2025 11:05 Uhr Ahrensburg: Hund beißt drei Menschen in den Arm

In Ahrensburg im Kreis Stormarn sind am Samstagabend drei Menschen von einem Hund gebissen worden. Nach Angaben der Leitstelle wurden die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße gerufen. Dort fanden sie die drei Verletzten vor. Sie wurden offenbar von einem Hund in den Arm gebissen und kamen ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2025 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn