Ahrensburg: Hund verletzt drei Menschen mit Bissen

In Ahrensburg im Kreis Stormarn sind am Samstagabend drei Menschen von einem Hund gebissen worden. Jetzt hat die Polizei neue Informationen veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem Hund um einen Neufundländer, der dem Besitzer vermittelt wurde. Laut Polizei hat das Tier eine schwierige Vergangenheit. Am Sonnabend hat der 24-jährige Sohn des Besitzers diesen besucht und wurde dabei von dem Hund attackiert und gebissen. Der Besitzer und seine Frau gingen dazwischen und wurden dabei ebenfalls attackiert. Die 58-jährige Frau wurde dadurch bewusstlos. Warum der Hund den Sohn attackiert hat, ist unklar. Der 59-jährige Besitzer will das Tier jetzt weiter vermitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn