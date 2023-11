Ahrensburg: 84-Jähriger fährt mit Auto auf U-Bahngleise Stand: 21.11.2023 07:10 Uhr Nur durch eine Vollbremsung konnte der Fahrer der U1 am Montagabend in Ahrensburg einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern. Warum der Autofahrer mit seinem Pkw auf die Gleise geriet, ist unklar.

Ein älterer Autofahrer ist am Montagabend mit seinem Auto in Ahrensburg (Kreis Stormarn) auf die U-Bahngleise geraten. Der Zugführer musste eine Vollbremsung einleiten. Die U1 wurde gesperrt. Warum der 84-Jährige aus Hamburg mit seinem Fahrzeug von der normalen Straße abkam und auf den Gleisen landete, ist laut Polizei noch unklar. Es passierte im Bereich des Ostrings in Ahrensburg. In Richtung U-Bahnhof Schmalenbeck legte der Senior dann rund 500 Meter mit seinem Auto auf den Gleisen zurück. Ein Zugführer bemerkte den Wagen im Gleisbett und konnte rechtzeitig eine Bremsung einleiten.

Senior kommt ins Krankenhaus

Ein Zusammenstoß wurde zwar verhindert - dennoch wurde der Autofahrer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. In dem Zug saßen zu diesem Zeitpunkt lediglich sieben Menschen. Sie blieben laut Polizei unverletzt.

Busse und Taxen eingesetzt

Die Bergungsarbeiten zogen sich am Abend länger hin. Die betroffene Strecke der U1 wurde mehrere Stunden gesperrt, bis Betriebsschluss ging nichts mehr. Die Hamburger Hochbahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen den Haltestellen Ahrensburg West und Großhansdorf ein. Am Dienstagmorgen lief der Verkehr wieder.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.11.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn