Stand: 13.09.2024 13:01 Uhr Ärztestreik in kommunalen Krankenhäusern am Montag

Die Ärztegewerkschaft Marbuger Bund fordert mehr Geld und andere Schichtdienste. Weil es ihrer Meinung nach in den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern nicht wirklich vorangeht, ruft der Marburger Bund für Montag die Ärztinnen und Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern erneut zum ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind laut Gewerkschaft 22 Kliniken in Schleswig-Holstein. Eine Notfallversorgung ist sichergestellt. Außerdem ist am Montagvormittag eine zentrale Kundgebung in Neumünster geplant.

