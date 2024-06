Stand: 12.06.2024 09:27 Uhr Ärztestreik an der Westküste: Notdienst in Dithmarschen

Am Mittwoch bleiben zahlreiche Haus- und Facharztpraxen an der Westküste geschlossen. Insbesondere im Kreis Dithmarschen folgen viele Ärztinnen und Ärzte einem Protestaufruf der Medizinischen Qualitätsgemeinschaft Westküste. Diese will mit einer Sternfahrt anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz in Lübeck-Travemünde gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) demonstrieren. Aus Sicht der Organisatoren stärkt die Gesundheitspolitik die klinische Versorgung zulasten der ambulanten und damit ärztlichen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum.

In Dithmarschen übernehmen die Anlaufpraxen in Heide, Brunsbüttel und Büsum eine notfallmäßige Versorgung. Im Kreis Steinburg gibt es keinen gesonderten Notdienst.

