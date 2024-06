Ärztekammer SH fordert Lachgas-Verbot für Jugendliche Stand: 20.06.2024 05:00 Uhr Bisher ist der Verkauf und Konsum von Lachgas in Deutschland nicht verboten. Andere Staaten haben den Verkauf schon reguliert, die Niederlande und Dänemark etwa. Die Ärztekammer in Schleswig-Holstein sagt: Der Gesetzgeber muss dringend handeln.

von Constantin Gill

Nicht nur Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zur Ohnmacht: Laut Ärztekammer kann eine akute Folge des Lachgaskonsums auch Sauerstoffmangel im Blut sein, der zu Herz-Kreislauf-Versagen und schweren Hirnschäden führen kann. Durch häufigen Konsum könne auch eine psychische Abhängigkeit entstehen.

Kammerpräsident Prof. Dr. Henrik Hermann sagt, die Partydroge sei gerade für jüngere Menschen gefährlich: "Bei Kindern und Jugendlichen ist das Gehirn noch nicht abschließend vernetzt und bietet eine größere Angriffsfläche für das Lachgas."

Spätfolgen sind möglich

Als Folge könnten Hirnentwicklungsstörungen, Psychosen oder schwere Nervenstörungen auftreten. "Schlimmstenfalls kommt es zu Krampfanfällen, Querschnittslähmungen oder Ersticken durch Tüten, die beim Lachgaskonsum über den Kopf gezogen werden", sagt Hermann.

Bei der schleswig-holsteinischen Ärzteschaft sei Lachgas ein Thema, so der Kammerpräsident. Ein Problem dabei ist aus seiner Sicht, dass Betroffene häufig verschweigen, dass sie Lachgas konsumiert haben - oder sie stellen keinen Zusammenhang her. "Das kann eine schnelle Diagnose erschweren", sagt Hermann, "und somit auch einen schnellen Therapiebeginn mit größeren Chancen, Langzeitschäden zu vermeiden." Neben einem Verbot muss die Politik aus Sicht der Ärztekammer aber auch die Präventionsarbeit an Schulen stärken.

Lachgas ist heute Thema im Landtag

Der Landtag diskutiert heute auf Antrag der Regierungsfraktionen ein Verbot. CDU und Grüne wollen, dass sich die Landesregierung beim Bund für ein sofortiges Verkaufsverbot an Minderjährige einsetzt. Darüber hinaus soll der Verkauf von Lachgas mengenmäßig reguliert werden. In der vergangenen Woche hatte der Bundesrat den Bund einstimmig aufgefordert, den Verkauf von Lachgas insbesondere an Kinder und Jugendliche soweit einzuschränken, dass Missbrauch verhindert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik Landtag Schleswig-Holstein