Ärger um neue Feuerwache in Pinneberg

In Pinneberg gibt es Kritik an den Plänen für eine neue Hauptfeuerwache. Weil das alte Gebäude marode ist, hat sich die Ratsversammlung auf einen neuen Standort an der Datumer Chaussee festgelegt. "Wir befürchten, dass hier ganz gefährliche Verkehrssituationen entstehen, wenn jetzt hier Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge langfahren, Schulschluss ist, Elterntaxis unterwegs sind, der Schulbus hier hält", sagt Carsten Mikhart. Die Anwohnenden haben jetzt einen Verein gegründet und wollen die Standortentscheidung juristisch prüfen lassen. Auch die Feuerwehr selbst hätte einen anderen Standort bevorzugt, ist aber in erster Linie froh, dass der dringend benötigte Neubau überhaupt kommt.

