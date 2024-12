Stand: 02.12.2024 16:37 Uhr Adventsveranstaltung Büsum: Erlös geht an die Seenotrettung

Am Wochenende hat der Verein Museumshafen Büsum (Kreis Dithmarschen) die Weihnachtszeit feierlich eingeläutet. Dabei wurde eine große Weihnachtstanne auf einem Ponton aufgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung hat der Verein erstmalig auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen. So hat Büsums Bürgermeister Kumbarzky für mehr als 270 Euro ein Hexenhaus versteigert. Weitere Gelder kamen durch den Glühwein- und Kuchenverkauf zusammen. Insgesamt hat der Verein um den Vorsitzenden Malte Fohrmann mehr als 1000 Euro gesammelt.

Eine Dankeschön an die Seenotretter

Das Geld geht an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Es sei ein kleines Dankeschön für das Schiff, dass die Seenotretter vor 20 Jahren dem Verein geschenkt hatte, so Fohrmann. "Und die Seenotretter haben uns dabei unterstützt, wenn wir Hilfe brauchten", ergänzte Fohrmann. Die Spende soll in den kommenden Tagen an Bord des Seenotrettungskreuzers Theodor Storm übergeben werden. Das Adventsfest findet jedes Jahr statt, um die Weihnachtszeit einzuläuten. Der neue Bürgermeister hat die Versteigerung geleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Kreis Dithmarschen