Abwrackprozess der "Verity" beendet

Das Wrack vom vor Helgoland gesunkenen Frachter "Verity" ist nun komplett zerlegt. Das teilt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit. Nachdem der geborgene Frachter in einer Werft in Rotterdam angekommen war, wurde der Rumpf in kleine Teile zerlegt und auf ein Schiff geladen. Die Wrackteile kommen nun zu einem Schrotthändler, der sie verwertet und wieder einschmelzt. Im Oktober vergangenen Jahres war die "Verity" nach einer Kollision in der Deutschen Bucht gesunken und stellte eine Gefahr für die Schifffahrt dar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Helgoland