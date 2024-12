Stand: 10.12.2024 16:33 Uhr Abschiebehaft Glückstadt: Preis für Besuchsgruppe

Am Dienstag, dem Tag der Menschenrechte, hat der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein die jährliche Auszeichnung "Leuchtturm des Nordens" vergeben. Der Preis geht an die Besuchsgruppe für Menschen in Abschiebehaft Glückstadt (Kreis Steinburg). Die Gruppe unterstützt und berät ehrenamtlich Menschen in der Abschiebehaft Glückstadt. Mit den 500 Euro Preisgeld plant sie SIM-Karten, Kleidung und eventuell einen Anwalt für Gefangene zu finanzieren.

Fredrik Nedelmann von der Besuchsgruppe betonte in seiner Dankesrede: Die Situation der Menschen im Abschiebegefängnis verschlechtere sich immer weiter. Es gebe dort unter anderem Suizidversuche, Hungerstreiks sowie Klagen über fehlende kompetente medizinische Betreuung. Außerdem war die Sozialberatung in der Abschiebehaft mehr als ein halbes Jahr unbesetzt.

