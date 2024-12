Stand: 04.12.2024 09:47 Uhr A7-Anschlussstelle Quickborn bis Freitag gesperrt

Auf der Autobahn 7 ist in Fahrtrichtung Hamburg noch bis Freitagmorgen das Auffahren über die Anschlussstelle in Quickborn (Kreis Pinneberg) nicht möglich. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten. Wie die zuständige Projektsgesellschaft mitteilt, ist die Sanierung des Asphalts notwendig, da dadurch Folgeschäden vermieden werden sollen. Die würden auf absehbare Zeit weit erheblichere Einschränkungen des Verkehrs hervorrufen. Laut Projektgesellschaft ist das Abfahren von der Autobahn aber weiterhin möglich. Verkehrsteilnehmende, die während der Sperrzeit an der Anschlussstelle Quickborn in Fahrtrichtung Hamburg auffahren wollen gibt es eine Umleitung. Ursprünglich waren die Bauarbeiten letzte Woche geplant, das ging aber wegen des schlechten Wetters nicht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg