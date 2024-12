A21 bei Bad Oldesloe wegen umgekipptem Lkw gesperrt Stand: 20.12.2024 07:34 Uhr Wegen eines umgekippten Lastwagens ist die A21 bei Bad Oldesloe aktuell gesperrt. Bis die Autobahn wieder frei ist, könne es noch einige Stunden dauern.

Die A21 ist seit kurz nach 5 Uhr zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Leezen (Kreis Segeberg) in Richtung Norden gesperrt. Grund ist ein umgekippter Lkw. Bei einem Ausweichmanöver am Anfang einer Baustelle seien die geladenen Schweinehälften laut Polizei so sehr in Schwingung geraten, dass der Lkw umkippte.

Für Bergung beide Fahrtrichtungen gesperrt

Ein Bergungsteam ist laut Polizei unterwegs. Während der Bergung müsse dann auch die Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Bis die Autobahn wieder frei ist, kann es nach Polizeiangaben noch einige Stunden dauern.

