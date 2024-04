A20: Bauarbeiten in Lübeck sorgen für Behinderungen Stand: 12.04.2024 19:25 Uhr Ab kommender Woche müssen Autofahrer auf der A20 ab Lübeck Süd mehr Zeit einplanen. Bauarbeiter beginnen dann, die Fahrbahndecke zu erneuern. Ende Juni sollen sie fertig und die Fahrbahn wieder frei sein.

Ab Montag kann es auf der A20 zwischen Lübeck Süd (2b) und Lüdersdorf (4) zu Verkehrsbehinderungen kommen, weil die Fahrbahn erneuert wird. Dies hat die Autobahn GmbH am Freitag mitgeteilt. Zunächst wird der Verkehr jeweils einspurig über die Hauptfahrstreifen geführt, um die Baustelle einzurichten. Ab dem 22. April wird der Verkehr dann einspurig auf den Seitenstreifen geleitet.

Vom 29. April an stehen dann zwei Fahrspuren in Richtung Wismar und eine Fahrspur in Richtung Lübeck zur Verfügung.

Anschlussstelle Groß Sarau gesperrt

Die Anschlussstelle Groß Sarau ist während der Baumaßnahmen von mehreren zeitweisen Sperrungen betroffen:

15.4. - 22.4. Fahrtrichtung Westen

29.4. - 18.5. Fahrtrichtung Wismar

1.6. - 23.6. Fahrtrichtung Westen

In der Woche ab dem 24.6. für etwa zwei Tage

Umleitungen sind nach Angaben der Autobahn GmbH jeweils ausgeschildert.

Am 28. Juni soll der Verkehr dann wieder ganz normal fließen können - dann will der Betreiber mit der Baustelle fertig sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck A20 Straßenbau Straßenverkehr