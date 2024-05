Stand: 10.05.2024 10:17 Uhr 91. Jahrestag der Bücherverbrennung: Mahnveranstaltung in Kiel

Anlässlich des 91. Jahrestages der Bücherverbrennung findet heute eine Mahnveranstaltung in Kiel statt. Im Kieler Literaturhaus im Schwanenweg lesen Mitglieder des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Büchern, die 1933 den Flammen zum Opfer fielen. Los geht es um 17 Uhr. Die Nationalsozialisten hatten am 10. Mai 1933 Bücher von politisch unliebsamen Autoren, vor allem von Jüdinnen und Juden, auf öffentlichen Plätzen verbrannt - auch in Kiel auf dem Wilhelmplatz.

