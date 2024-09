Stand: 29.09.2024 14:09 Uhr 62-Jährige bei Unfall im Kreis Segeberg getötet

Beim Zusammenprall eines Linienbusses mit einem Auto im Kreis Segeberg ist am Sonnabend eine 62 Jahre alte Frau getötet worden. Vier weitere Menschen wurden verletzt, wie die Leitstelle in Elmshorn mitteilte. Der 52 Jahre alte Fahrer des Busses war am Sonnabendmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Klein Gladebrügge in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer und drei weitere Businsassen wurden laut Leitstelle leicht verletzt.

