Stand: 27.12.2024 08:36 Uhr 500.000 Glücksklee-Pflanzen aus Segeberg deutschlandweit verkauft

Mit den Weihnachtsfeiertagen ist auch die wohl stressigste Zeit des Jahres das für Team der Gärtnerei Bull aus Gönnebek (Kreis Segeberg) zu Ende gegangen. Die etwa 30 Angestellten und Aushilfen haben in den vergangenen Tagen etwa eine halbe Million Glücksklee-Pflanzen in Kisten und Container verpackt. Die Pflanzen stehen nun in ganz Deutschland in den Läden.

"Das ist schon bei den Mengen schon ein großes Volumen, was man da bewältigen muss. Das ist schon richtig richtig Action. Es macht aber immer Spaß", sagt Inhaber Hartwig Bull. Die Pflanzen werden traditionell an Silvester verschenkt und sollen im neuen Jahr Glück bringen.

