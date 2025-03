50 Kitas in Schleswig-Holstein erhalten Extra-Förderung vom Land Stand: 20.03.2025 12:01 Uhr Kitas, die oft in Gegenden mit wirtschaftlich schwacher Bevölkerung liegen, werden jetzt speziell vom Land gefördert. Dabei geht es vor allem um Sprachförderung für einen besseren Übergang in die Schule.

Das Land Schleswig-Holstein fördert 50 sogenannte "Perspektiv-Kitas" mit jährlich rund zwei Millionen Euro. Es geht dabei laut Sozialministerium um Kitas, die in der frühkindlichen Bildung bessere Hilfen bekommen sollen. So sollen die Einrichtungen nach dem Plan des Ministeriums eine halbe Fachkraft zusätzlich erhalten. Es gehe dabei auch um bessere Sprachförderung, um den Übergang von Kita zur Grundschule leichter zu machen, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag. Aus diesem Grund kooperieren die ausgewählten Kitas auch mit Perspektiv-Schulen in der selben Region.

4.300 Kinder erhalten Förderung in "Perspektiv-Kitas"

Ab 2026 ist geplant, dass die Perspektiv-Kitas am "Entwicklungsfokus Viereinhalbjährige" teilnehmen. Dabei soll einheitlich und verbindlich die Entwicklung von Kindern dokumentiert werden, um dann rechtzeitig zu erkennen, welche Kinder zusätzlich vor allem Unterstützung in ihrer Entwicklung benötigen, wie das Sozialministerium erklärt. Für das Perspektiv-Kita-Programm hatten sich 67 Einrichtungen beworben. Die meisten anerkannten Einrichtungen liegen in Kiel (19) sowie in den Städten Lübeck, Flensburg und Rendsburg (je 5). Insgesamt werden in den anerkannten Einrichtungen damit etwa 4.300 Kinder betreut.

