49-Euro-Ticket: Noch wenig Vorbestellungen in SH Stand: 03.04.2023 18:39 Uhr Seit heute kann das sogenannte Deutschland-Ticket für 49 Euro vorbestellt werden. Ein NAH.SH-Sprecher sieht eine hohe Nachfrage, auch wenn bisher vergleichsweise wenig Tickets verkauft wurden.

Nach dem Neun-Euro-Ticket im vergangenen Jahr kommt ab dem 1. Mai das Deutschlandticket für 49 Euro. Seit heute kann es vorbestellt werden. Beim schleswig-holsteinischen Verkehrsverbund NAH.SH wurden dem letzten Stand zufolge knapp 70 Tickets vorbestellt.

NAH.SH: Kunden wandeln eher Abo um

Ein Sprecher erkennt dennoch eine hohe Nachfrage. "Wir haben von heute Mitternacht bis heute Morgen um 9 Uhr 200 E-Mails bekommen, die wir jetzt natürlich auch irgendwie noch abarbeiten müssen. Also das Interesse ist schon recht groß", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Viele Menschen hätten ohnehin ein Abonnement und würden das vermutlich in ein Deutschlandticket umwandeln. Denn das sei einfach günstiger, so der Sprecher.

Bahn: Verkauf "gut angelaufen"

Beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV), der auch Gemeinden in Südholstein bedient, sind schon deutlich mehr Ticketbestellungen eingegangen, um 14 Uhr waren es bereits 8.000. Von der Deutschen Bahn sind bisher keine Zahlen bekannt. Der Verkauf sei aber "gut angelaufen".

Das sogenannte Deutschlandticket gilt ab dem 1. Mai - egal ob vorbestellt oder nicht. Das Kontingent ist unbegrenzt. Das Ticket kann nicht übertragen werden und Kinder, die älter als sechs Jahre sind, dürfen nicht auf dem Ticket ihrer Eltern mitfahren. In Schleswig-Holstein gibt es anders als in anderen Ländern bisher keinen vergünstigten Sozialtarif.

