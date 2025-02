300 Menschen demonstrieren in Lübeck für Demokratie Stand: 01.02.2025 16:47 Uhr Derzeit gibt es wieder verstärkt Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie - auch in Schleswig-Holstein. Hintergrund dafür ist auch das gemeinsame Bundestagsvotum von Union, FDP und AfD für eine verschärfte Migrationspolitik. Kurz darauf scheiterten die Unionsfraktionen im Bundestag mit ihrem Entwurf zum "Zustrombegrenzungsgesetz".

Etwa 300 Menschen haben laut Polizei in Lübeck bei einer Demonstration auf dem Kohlmarkt teilgenommen, zu der das Bündnis "Widersetzen Lübeck" aufgerufen hatte. Nach der Kundgebung zogen noch rund 80 Menschen bei einer spontanen Demo durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Demnach blieb alles friedlich. Auch in Meldorf (Kreis Dithmarschen) und Preetz (Kreis Plön) gab es Demonstrationen für Demokratie.

Auch am Sonntag und in den kommenden Wochen sind ähnliche Aktionen wie am Sonnabend geplant.

Veranstaltungen am Sonntag, 2. Februar:

Kiel : Verschiedene Organisationen rufen zur "Demo gegen rechts - Wir sind die Brandmauer" auf.

: Verschiedene Organisationen rufen zur "Demo gegen rechts - Wir sind die Brandmauer" auf. Flensburg : 18 Parteien, Institutionen und Vereine rufen zu um 15 Uhr zu einer Demonstration unter dem Motto "Schulterschluss für Demokratie" auf. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

: 18 Parteien, Institutionen und Vereine rufen zu um 15 Uhr zu einer Demonstration unter dem Motto "Schulterschluss für Demokratie" auf. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Elmshorn (Kreis Pinneberg) : DGB, ver.di, FFF Elmshorn, Jusos Pinneberg und Grüne Jugend Kreis Pinneberg rufen um 12 Uhr zur "Demonstration gegen rechts" am Alten Markt auf.

(Kreis Pinneberg) : DGB, ver.di, FFF Elmshorn, Jusos Pinneberg und Grüne Jugend Kreis Pinneberg rufen um 12 Uhr zur "Demonstration gegen rechts" am Alten Markt auf. Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg): Das "Bündnis für Demokratie" ruft um 15 Uhr am Stadtfeld Schleswig zur Demonstration auf.

Weitere Veranstaltungen:

Kiel : Der "Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel" veranstaltet am 3. Februar um 17 Uhr eine Demonstration vor der AfD-Geschäftsstelle am Walkerdamm 1 unter dem Motto "Gemeinsam und entschlossen gegen den AfD-Bürgerdialog in Kiel"

: Der "Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel" veranstaltet am 3. Februar um 17 Uhr eine Demonstration vor der AfD-Geschäftsstelle am Walkerdamm 1 unter dem Motto "Gemeinsam und entschlossen gegen den AfD-Bürgerdialog in Kiel" Die "Omas gegen Rechts" wollen bis zur Bundestagswahl regelmäßg auf die Straße gehen - unter anderem in Heide (Kreis Dithmarschen), Bad Oldesloe , Ahrensburg , Glinde (alle Kreis Stormarn) und Eutin (Kreis Ostholstein).

(Kreis Dithmarschen), , , (alle Kreis Stormarn) und (Kreis Ostholstein). In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) soll es am 8. Februar ab 11.55 Uhr einen Demonstrationszug vom Rathaus zum Hafen geben, organisiert von "Kappeln ist bunt". Am gleichen Tag findet ab 15 Uhr in Lübeck eine Mahnwache am Markt mit Live-Musik und Redebeiträgen statt. Das Bündnis "Lübeck gegen rechts - wir können sie stoppen" ist hier der Organisator.

(Kreis Schleswig-Flensburg) soll es am 8. Februar ab 11.55 Uhr einen Demonstrationszug vom Rathaus zum Hafen geben, organisiert von "Kappeln ist bunt". Am gleichen Tag findet ab 15 Uhr in eine Mahnwache am Markt mit Live-Musik und Redebeiträgen statt. Das Bündnis "Lübeck gegen rechts - wir können sie stoppen" ist hier der Organisator. In Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz soll es in Eutin (Kreis Ostholstein) am 15. Februar eine Menschenkette geben. Unter anderem die "Omas gegen Rechts", Fridays und Parents for Future, die Partei die Grüne und die Freien Wähler wollen sich daran beteiligen.

(Kreis Ostholstein) am 15. Februar eine Menschenkette geben. Unter anderem die "Omas gegen Rechts", Fridays und Parents for Future, die Partei die Grüne und die Freien Wähler wollen sich daran beteiligen. In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) rufen am 15. Februar verschiedene Parteien und Deomokratiebündnisse zu einer Demonstration um 17.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz auf.

(Kreis Segeberg) rufen am 15. Februar verschiedene Parteien und Deomokratiebündnisse zu einer Demonstration um 17.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Preetz (Kreis Plön): Bis zur Bundestagswahl gibt es jeden Sonnabend um 10.30 Uhr Reden von Vertretern unterschiedlicher Parteien und Gewerkschaften auf dem Marktplatz. Die Veranstaltungsreihe wird von der Initiative "Demokratie tut gut - Preetz" organisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.02.2025 | 15:00 Uhr