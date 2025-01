Stand: 23.01.2025 19:23 Uhr 30 Schafe in Dithmarschen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der vergangenen Woche insgesamt 30 Schafe von einer Koppel in Lehe (Kreis Dithmarschen) gestohlen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Insgesamt haben die Täter laut der Polizei 29 tragende Mutterschafe und einen Schafsbock gestohlen. Die Beamten vermuten, dass sie die Tiere in einem größeren Fahrzeug oder in einem Zugfahrzeug samt Anhänger abtransportierten. Ein Zeuge soll am Tatabend einen dunkeln Geländewagen mit silberfarbenen Viehanhänger in der Nähe der Weide gesehen haben. Ein Zusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lunden entgegen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen