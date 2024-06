Stand: 21.06.2024 14:55 Uhr 20 Mio. Euro für bessere Radwege in der Region

Das Land stellt den Kreisen, Städten und Gemeinden insgesamt 20 Mio. Euro für den Radverkehr zur Verfügung. Laut Verkehrsministerium kam das Geld unter anderem aus Corona-Notkrediten. Damit sollen vor allem bestehende Wege saniert werden. Der Kreis Herzogtum Lauenburg plant seine knapp 1 Mio. Euro für ein neues Unterhaltungsfahrzeug und mehrere Sanierungsarbeiten an Radwegen entlang der Kreisstraßen auszugeben. Besonders die Strecke an der K 27 zwischen Poggensee und Nusse soll umfangreich ausgebessert und verbreitert werden. Der Kreis Ostholstein erhielt etwa 850.000 Euro und will damit den beschädigten Radweg an der Kreisstraße 58 zwischen Nienrade und Damlos ausbessern sowie Fahrzeuge für den Winterdienst auf Radwegen beschaffen.

