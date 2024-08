Stand: 30.08.2024 08:58 Uhr 20-Jähriger stirbt nach Sturz in die Elbe bei Geesthacht

Der Rettungsdienst der Feuerwehr und die DLRG sind am Donnerstagabend zu einem Sucheinsatz an der Elbe in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausgerückt. Ein 20-Jähriger war bei einer Feier mit Freunden von einem Steg ins Wasser gefallen und schnell untergegangen. Rettungstaucher fanden ihn nach einer Stunde und brachten ihn in eine Spezialklinik. Dort verstarb der 20-Jährige.

