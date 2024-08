Stand: 26.08.2024 09:46 Uhr 2. Weltkrieg: Schlimmster Bombenangriff auf Kiel jährt sich zum 80. Mal

An diesem Montag genau vor 80 Jahren hagelte es im Zweiten Weltkrieg Bomben auf Kiel. Der Angriff zählt zu den schlimmsten auf die Landeshauptstadt. Etwa 500 Menschen starben. Blindgänger und Munition aus dem Krieg beschäftigen bis heute den Kampfmittelräumdienst. Etwa 20 Fliegerbomben über 50 Kilogramm entschärft der Kampfmittelräumdienst nach eigenen Angaben pro Jahr in Schleswig-Holstein. Ungefähr die Hälfte davon werde in Kiel gefunden, sagte Oliver Kinast, Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes. Insgesamt sind im Zweiten Weltkrieg über der Landeshauptstadt etwa 40.000 Spreng-, 500.000 Brandbomben und 900 Luftminen abgeworfen worden. Heute würden die meisten gezielt durch den Kampfmittelräumdienst gefunden.

