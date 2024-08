Stand: 12.08.2024 10:50 Uhr 12.000 Besucher bei den Wikingertagen in Schleswig

Der Veranstalter der Wikingertage in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Kaj-Uwe Dammann, ist mit der Besucherzahl von 12.000 Gästen zufrieden. Er sagte: "Unser Team hat in Zusammenarbeit mit 300 Wikingern den Gästen ein tolles Angebot bereitet." Auf den Königswiesen in Schleswig konnten die Gäste Wikingerhandwerk, Schaukämpfe und Waffenkunde bestaunen. Hinzu kamen Gaukler, Lesungen und Barden. Ein Höhepunkt am Sonnabend war das Wikinger-Tampentrekken. Das Wikingerschiff Sigyn konnte allerdings nicht mehr in See stechen, weil die Schlei Niedrigwasser hatte.

Die Veranstaltung erhielt laut Dammann in diesem Jahr einen städtischen Zuschuss von 15.000 Euro. Sie muss sich aber darüber hinaus selbst finanzieren. Daher mussten Gäste tagsüber auch wieder Eintritt bezahlen. Abends war das Gelände gratis geöffnet.

