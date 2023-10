100 Jahre Radio in Schleswig-Holstein - eine Übersicht Stand: 19.10.2023 15:01 Uhr Zwei Wochen lang feiert NDR Schleswig-Holstein das Medium Radio: Mit Rückblicken in die 100-jährige Geschichte, mit Einblicken hinter die Kulissen und mit Ausblicken, wo es einmal hingehen könnte. Eine Übersicht.

von Lina Bande

Es ist der 29. Oktober 1923, 20 Uhr: Mit den Worten von Friedrich Georg Knöpfke beginnt die Geschichte des Radios in Deutschland:

"Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Vox-Haus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig." Friedrich Georg Knöpfke

Weiter ging es mit einem Cello-Solo, live eingespielt aus dem Vox-Haus nahe des Potsdamer Platzes in Berlin - die erste Unterhaltungssendung im Radio.

Seit 1981 eigenes Landesprogramm in Schleswig-Holstein

Fast 60 Jahre später waren es dann zwar andere Worte, aber ebenso eine Geburtstunde: Am 2. Januar 1981 um 6:10 Uhr ging mit NDR 1 Welle Nord das Hörfunk-Landesprogramm für Schleswig-Holstein erstmals auf Sendung. "Wenn man so will, erleben wir miteinander einen historischen, jedenfalls einen Rundfunk-historischen Moment", sagte der damalige Chef des Kieler Funkhauses, Günther Pipke, in seiner Ansprache.

Auch vorher gab es schon Hörfunkbeiträge aus Schleswig-Holstein, allerdings als Teil des Zentralprogramms des NWDR. Diese Beiträge kamen ab 1950 aus dem Studio Flensburg, ab 1965 dann federführund aus dem Funkhaus in Kiel.

Zwei Wochen lang steht das Radio im Fokus des Programms

NDR Schleswig-Holstein feiert den runden Geburtstag mit diversen Beiträgen: Vom 16. bis 29. Oktober schauen wir in Radio, Fernsehen und Online auf die Geschichte und die Zukunft des Hörfunks bei uns im Land, auf Radiotechnik und Piratensender.

Wir liefern Einblicke in die Redaktionen von Bürgersendern und Schülerradio und nehmen Sie mit hinter die Kulissen der ältesten Radiosendung Schleswig-Holsteins, "Von Binnenland und Waterkant". Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Wochenserie rund ums Radio bei Hör mal 'n beten to.

Zehn Jahrzehnte, zehn Radios: Mitmachen und gewinnen

Außerdem können Sie etwas gewinnen: Vom 16. bis 27. Oktober verlosen wir auf NDR 1 Welle Nord montags bis freitags je ein DAB+-Radio. Jan Bastick öffnet in der Sendung "Moin! Schleswig-Holstein - Mittendrin" jeden Tag ab 10 Uhr die Zeitkapsel und spielt einen Schnipsel aus dem Archiv ab. Wenn Sie schnell genug im Studio anrufen und durchkommen, müssen Sie nur noch erraten, aus welchem Jahrzehnt der Ausschnitt stammt.

