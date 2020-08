Stand: 02.08.2020 12:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Geländewagen brennt komplett aus

Auf einem Parkplatz in Osnabrück ist in der Nacht zu Sonntag ein Pkw in Flammen aufgegangen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, bemerkten Zeugen den Brand gegen 23.15 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. An dem Jaguar Land Rover entstand ein geschätzter Schaden von rund 30.000 Euro. Die Polizei hat den Geländewagen sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 21 15 zu melden.

