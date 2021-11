Stand: 19.11.2021 16:54 Uhr Zoo Osnabrück: Zwei Stachelschweine ausgebüxt

Seit Donnerstagmorgen wurden im Zoo Osnabrück zwei Stachelschweine vermisst. Das Männchen sei nach Angaben des Zoos am Abend in der Nachbarschaft mithilfe von Anwohnern und der Polizei gefunden und zurückgebracht worden. Das Weibchen blieb auch Freitag weiter verschwunden. Bei ihm handelt es sich um den Nachwuchs aus dem Jahr 2020. Das Tier ist mit rund 50 Zentimetern Länge zu etwa zwei Dritteln ausgewachsen. Der Zoo weist darauf hin, dass Stachelschweine grundsätzlich ungefährlich sind, man sollte sie aber nicht bedrängen oder gar anfassen. Wer das flüchtige Stachelschwein sieht, kann sich telefonisch unter 0541 95 105-0 an den Zoo wenden. Wie die zwei Nagetiere entweichen konnten, werde aktuell überprüft, heißt es.

