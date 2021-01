Stand: 14.01.2021 07:31 Uhr Wietmarschen: Schwerverletzter bei Feuer in Kfz-Werkstatt

In Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim ist am Mittwochabend eine Halle mit einer Kfz-Werkstatt in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mann schwer verletzt. Der 46-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In der Halle brannten mehrere Fahrzeuge aus. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.01.2021 | 06:30 Uhr