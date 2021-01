Stand: 10.01.2021 09:12 Uhr Verstöße gegen Corona-Vorschriften: Polizei löst Feiern auf

Die Polizei hat am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag erneut mehrere Feiern wegen Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen aufgelöst. In Steinfeld im Landkreis Vechta wurden die Beamten wegen lauter Musik gerufen. In einer Wohnung fanden sie sechs volljährige Personen und zwei Kinder. Es wurden Platzverweise erteilt und Anzeigen geschrieben. In Lingen (Landkreis Emsland) feierten den Angaben zufolge sieben Erwachsene im Alter zwischen 21 und 28 Jahren eine Party in einer Scheune. Ihnen droht ein Bußgeld. In Salzgitter-Bad wurden wegen einer Party in einer Wohnung fünf Anzeigen geschrieben.

