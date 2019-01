Stand: 02.01.2019 09:14 Uhr

Verpackungsbehörde kontrolliert Müllproduzenten

Jeder Deutsche wirft pro Jahr im Durchschnitt rund 220 Kilogramm Verpackungsmüll weg. Im Idealfall schafft es der Großteil in den Recycling-Kreislauf und wird wiederverwertet. Doch das Duale System hat so manche Tücken. Eine ist die Finanzierung. Denn für die Aufbereitung sollen diejenigen bezahlen, die die Verpackung auf den Markt bringen - und das haben viele Unternehmen bislang nicht getan. Eine neue Bundesbehörde, die Zentrale Stelle Verpackungsregister(ZSVR) mit Sitz in Osnabrück, soll diese Firmen nun in die Pflicht nehmen und für eine gerechtere Verteilung der Kosten sorgen. Grundlage dafür ist das zum Jahreswechsel in Kraft getretene Verpackungsgesetz. Wer dagegen verstößt, dem drohen Bußgelder von bis zu 200.000 Euro und Vertriebsverbote.

Bislang rund 100.000 registrierte Firmen

Bei der Behörde müssen sich dann alle Unternehmen im Verpackungsregister LUCID registrieren, die Hüllen, Kartons und Metalldeckel in Umlauf bringen. Auch die Art und die Menge ihres Verpackungsmülls müssen die Hersteller melden. Die ZSVR soll dannt mithilfe von Computeranalysen kontrollieren, ob alle Firmen für das Recycling ihres Mülls auch bezahlen. "Bisher gab es Firmen, die ihren Müll nicht gemeldet haben - in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden", sagt Behördenleiterin Gunda Rachut. Rund 200 Millionen Euro mussten deshalb von anderen Firmen mitbezahlt werden. Das Prinzip hinter dem Finanzierungssystem: Wer seinen Müll bezahlen muss, denkt darüber nach, weniger zu produzieren, erklärt Rachut. Darüber hinaus sollen recyclinggerechte Verpackungen künftig günstiger sein. Mittlerweile haben sich rund 100.000 Firmen und Hersteller in Osnabrück registriert.

Handel und Industrie finanzieren Behörde

Die Verpackungsbehörde mit ihren rund 40 Miterbeitern steht unter Aufsicht des Umweltbundesamtes und ist als Stiftung organisiert. Diese wird finanziert von der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE), vom Handelsverband Deutschland (HDE), von der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) und vom Markenverband.

Gelber Sack immer wieder in der Kritik

Das Duale System gibt es seit 1991 in Deutschland - und seither steht es immer wieder in der Kritik. Das Sortieren und Recyceln von Kunststoffen ist nicht nur aufwendig, sondern auch teuer. Deshalb wird nur ein Teil des Verpackungsmülls überhaupt wiederverwertet. Wobei laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace auch das Verbrennen zur "energetischen Verwertung" als Recycling gilt. Darüber hinaus ist nach wie vor für viele Menschen schwer nachzuvollziehen, was genau in den Gelben Sack gehört - und so landet oft auch "falscher" Müll darin.

