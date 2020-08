Stand: 27.08.2020 06:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Trafo-Brand: Kurzer Stromausfall in Osnabrück

Ein Brand in einem Umspannwerk in Osnabrück hat am frühen Donnerstagmorgen für einen zeitweiligen Stromausfall im Stadtteil Hafen gesorgt, teilte die Polizei mit. Der Brand ließ sich durch die Feuerwehr schnell löschen, wodurch auch die Stromversorgung nach kurzer Zeit wieder hergestellt werden konnte. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.08.2020 | 06:30 Uhr